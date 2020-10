Hyvä sienivuosi lisää sienimyrkytysten määrää – Myrkytystietokeskukseen tullut tänä vuonna satoja puheluita

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi ihmisillä on myös enemmän vapaa-aikaa ja sienimetsälle onkin lähdetty sankoin joukoin.

– Meille on Myrkytystietokeskukseen tullut tänä vuonna noin 700 puhelua, jotka käsittelevät sieniä. Viime vuonna puheluita oli noin 500, viime vuosi ei ollut niin hyvä sienivuosi, kertoo Myrkytystietokeskuksen osastolääkäri Aino Pennanen.

Yleisimmin puhelut koskevat tuntemattomia sieniä

Suomessa on useita sieniä, jotka sekoitetaan herkästi syötäviin sieniin. Yleisin sieni, joista Myrkytystietokeskus saa puheluita on tuntematon sieni. Puheluista noin kaksi kolmasosaa koskee juuri tuntemattomia sieniä.

– Yleisimmät ovat korvasieni ja punakärpässieni. Niissä on ihan selkeä jako, että korvasienisesonki on alkukesästä ja silloin tulee puheluita, joissa aikuiset ihmiset ovat joko ryöpänneet korvasieniä tai syöneet niitä ja sitten heille on tullut vatsaoireita.