Hyundai-tähdet näpäyttivät Toyotaa – mestarikandidaateilla hyvin pullat uunissa: "Pitää löytää oikea tasapaino"

Japanin MM-ralli 21. –24 .11. To: Testi-ek klo 2.00, EK1 klo 11.45 Pe: EK:t 2–9 klo 00.30 alkaen La: EK:t 10–16 klo 00.55 alkaen Su: EK:t 17–21 klo 00.30 alkaen

– Odotan jo rallin loppua. Meillä on tavoite selkeänä mielessä. Haluamme voittaa molemmat mestaruudet. Meidän pitää löytää oikea tasapaino puskemisen ja tilanteen hallinnan välillä. Selvää on, että tulossa on jännittävä viikonloppu, Neuville sanoi.