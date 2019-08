Hylätty soutuvene löytyi joen rannasta – Kanadassa etsitään kuumeisesti kolmoismurhasta epäiltyä teinikaksikkoa

Kanadan poliisi on lähettänyt vedenalaisen etsintätiimiin Pohjois-Manitobaan sen jälkeen, kun etsivät löysivät soutuveneen, jonka he uskovat kuuluvan kolmoismurhasta epäillyille Kam McLeodille, 19, ja Bryer Schmegelskylle, 18. Epäillyt ovat saattaneet käyttää venettä ylittääkseen joen, uutisoi The Guardian.