Huumeriippuvuuteen sairastuneet ihmiset eivät saa Suomessa tarvitsemaansa hoitoa, mutta miksi? Nämä ovat järjestelmän suurimmat kipukohdat

Huumeriippuvaisten ja etenkin aktiivisesti huumeita käyttäjien ihmisten parissa työskentelevät sanovat, että kokonaisvaltaisen avun saaminen ja sen piirissä pysyminen on tehty Suomessa hyvin hankalaksi.

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikan mukaan yleinen viesti ympäri Suomea on se, että myös huumeriippuvaisuuteen sairastuneiden ihmisten hoitoon tarvittaisiin hoitotakuu.

Pitkään alalla työskennellyt Vainikka näkee, että huumeriippuvaisten avun saamisessa on otettu viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulla takapakkia.

Lyhyeen – noin viikon tai pari kestävään – vierotushoitoon pääsee "monen luukun kautta", mutta vierotus on harvalle pitkään huumeita käyttäneelle ihmiselle riittävä hoitomuoto yksin ja sellaisenaan.

– Jos elämätyyli ja sairaus on kehittynyt kymmenen tai 20 vuotta, ehkä jopa pidempään, ei se mene viikossa tai kahdessa ohi. Se ei tapahdu edes vuodessa tai kahdessa, psykososiaalinen kuntoutuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja kestää usein vuosia, Vanikka kertaa.

"Se on tosi vastenmielistä ja osaltaan resurssikysymys"

Yli 20 vuotta huumeita käyttäneen Petri Engblomin kokemuksen vierotushoitoon pääseminen on nykypäivänä hankalaa.

– Se on tosi vastenmielistä ja osaltaan resurssikysymys. Pitäisi ehdottomasti saada resursseja siihen, että pääsee katkolle.

Engblomin oman kokemuksen ja kuulemansa mukaan kahden viikon katkaisuhoito ei vielä vie pitkälle, sillä huumeriippuvaisella on useissa tapauksessa monta osa-aluetta, jotka vaativat tukea.

– Nykyäänhän on paljon 4–6 viikon kuntoutuksia, mutta nekin ovat vain pintaraapaisuja. Olen sitä mieltä, että pitkiä yhteisöhoitomallisten kuntoutusten pitäisi olla puolen vuoden tai vuoden mittaisia, jotta saadaan isoja muutoksia aikaiseksi.

Kuusi vuotta päihteetöntä elämää elänyt Engblom on nykyään paitsi kokemusasiantuntija, myös päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut lähihoitaja. Työssään hän on nähnyt läheltä, miten hämmästyttäviä tuloksia vuoden mittaisilla kuntoutusjaksoilla saadaan aikaiseksi.

– He eivät vain saa lopetettua päihteiden käyttöä, vaan pystyvät myös muuttamaan haitallisia toimintatapoja. Pahoihin mielenterveysongelmiinkin pystytään tarttumaan jo vuodessa ja saadaan talousasioita kuntoon.

Ihmishenkiä pelastavaan korvaushoitoon ei tahdo päästä

Juha Sedergrenin kokemuksensa mukaan myös korvaushoitoon pääseminen on Suomessa tehty todella vaikeaksi.

– Korvaushoito on yksi parhaista keinoista, joilla ihmisiä voidaan addiktion vaikeassa vaiheessa onnistuneesti auttaa ja kiinnittää hoitojärjestelmään, hän sanoo kokemukseensa pohjaten.

Sedergren on työskennellyt noin 20 vuotta huumeriippuvaisten parissa muun muassa terveysneuvontapisteissä.

– Se palvelee tällä hetkellä ihmisiä, joilla on toimintakykyä ja voimavaroja elämässä. Se tarkoittaa sitä, että niin sanotut hyvin pitkän linjan käyttäjät putoavat sen ulkopuolelle, Sedergren harmittelee.

Liian monen luukun taktiikka

Vainikan mukaan Suomessa ei kaikkialla ymmärretä, että on erilaisia huumeriippuvuussairauksia. Esimerkiksi opiaattiriippuvainen tarvitsee erilaista hoitoa kuin kannabikseen addiktoitunut päihderiippuvainen ihminen.

– Tämänhän pitäisi toimia oikeasti yhden luukun -taktiikalla. Nyt sinun täytyy monisairaana ihmisenä löytää se oikea luukku, joka hoitaa sinua. Se on monella alueella tehty liian vaikeaksi, Vanikka kuvailee ongelmaa.

Vuodenvaihteessa voimaan astunut sote-uudistus on sekin tuonut omat kapulat isoihin rattaisiin. Kun terveydenhuoltopalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, epävarmuus on Vainikan mukaan lisääntynyt.

Palveluissa ristiriitaisuuksia ja linjoissa suuria eroja

– Monessa hoitopaikassa on omia käytäntöjä ja omanlaisia linjauksia, eli jos haet huumeriippuvaisenamielenterveysongelmiin apua, sinulle saatetaan sanoa, että sinun täytyy olla puoli vuotta kuivilla tai käyttämättä päihteitä, jotta pääset palveluiden piiriin.

– Siinä on vähän sellainen klangi ainakin minun korvaani, että päihderiippuvuuden ajatellaan olevan moraalista heikkoutta, tahdonpuutetta tai huonommuutta, kun kyseessä on aidosti sairaus, joka on kontrolloi jossain vaiheessa koko elämää ja hankaloittaa kaikkea.