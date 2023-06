Huuhkajien keskikenttämiehen unelmasiirto toi heti mestaruuden Euroopassa – tavoitteet vieläkin korkeammalla

"En ole törmännyt vastaavanlaiseen"

Mestarien liigan hymni mielessä

Kairinen kertoo, että hänellä on ollut pienestä pitäen kaksi jalkapallounelmaa, maajoukkuepaikka ja pelaaminen Mestarien liigassa. Tavoitteista ensimmäinen on täytetty, ja jälkimmäiseen on Spartassa parin kuukauden päästä hyvä mahdollisuus, vaikka edessä onkin tiukka karsintarupeama.



– Mestarien liigan hymnin kuuleminen ja niiden matsien pelaaminen, se olisi ihan uskomattoman siistiä, Kairinen hymyilee ja korostaa, että tavoitteet ovat vielä Tshekin liigaakin korkeammalla.



– Haluan pelata aina niin korkealla tasolla, mihin vain rahkeet riittävät.