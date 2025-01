Huuhkajat-pelureille uudet seurat

Suomen jalkapallomaajoukkueen pelaajat Jere Uronen ja Lassi Lappalainen ovat löytäneet uudet seurat.

Huuhkajien laitapuolustaja Jere Uronen, 30, siirtyy Ruotsin suurseuroihin kuuluvaan AIK:hon. Ruotsalainen Aftonbladet-lehti uutisoi jo viime sunnuntaina, että Uronen on siirtymässä tukholmalaisseuraan, ja AIK vahvisti asian kotisivuillaan keskiviikkona illalla.

Urosen sopimus AIK:n kanssa kestää kauden 2026 loppuun, ja siinä on optio lisävuodesta. Hän siirtyy AIK:hon Pohjois-Amerikan MLS-liigan Charlottesta. Uronen on pelannut myös aiemmin urallaan Ruotsissa, sillä hän edusti aikoinaan Helsingborgia.

Ulkomailla hän on pelannut myös belgialaisessa Genkissä, ranskalaisessa Brestissä ja lainalla saksalaisessa Schalkessa. Uronen on kuulunut pitkään Suomen miesten maajoukkueeseen, jossa hänellä on tilillään 70 ottelua.

Lassi Lappalainen, 26, siirtyy MLS-liigassa Montrealista Columbus Crew'n riveihin. Uusi sopimus on vuoden mittainen ja siinä on myös optio lisävuodesta.

Lappalainen on pelannut Montrealissa 99 ottelua, joissa hän on iskenyt 15 maalia. Laiturina viihtyvä Lappalainen on pelannut urallaan yhdeksän maajoukkueottelua.