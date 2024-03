Huuhkajat jäi karmealla tavalla Walesin jalkoihin – "Ei ole mitään selittelyä"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen historiallinen EM-jatkokarsintaottelu päättyi pelaajien, valmennusjohdon ja paikan päälle Cardiffiin matkanneiden kannattajien osalta valtavaan pettymykseen. Kotijoukkue Wales iski Huuhkajia vastaan tulostaululle tylyt 4–1-lukemat ja eteni EM-kisapaikan ratkaisevaan karsintafinaaliin. Suomen unelma ja tavoite toisesta peräkkäisestä EM-lopputurnauksesta kariutui lopullisesti. Teemu Pukki viimeisteli ottelussa Suomen 1–2-kavennuksen aivan avauspuoliajan lopussa, mutta osuma ei auttanut siivittämään Huuhkajia voittotaisteluun. Wales käytti maalipaikkansa tehokkaasti hyväkseen ja kaatoi kylmää vettä Suomen niskaan aivan molempien puoliaikojen alussa. Hyökkääjä David Brooks vei Walesin 1–0-johtoon jo 3. minuutilla, ja toisen kärkimiehen Brennan Johnsonin 3–1-maali syntyi 47. minuutilla erikoistilanteesta. – Vastustaja teki neljä maalia, ja se on totta kai liikaa, jos meinataan pärjätä. Ekan jakson lopussa saimme hyvän maalin, mutta molempien jaksojen alut olivat katastrofaalisia. Matsit pitäisi aloittaa tarkasti, emmekä onnistuneet siinä, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi ja myönsi Walesin ansiot. – Ei ole mitään selittelyä. Wales oli parempi, ja me emme päässeet ihan omalle tasollemme. Tiesimme, että tämä peli vaatii meiltä nappisuoritusta kaikilla osa-alueilla, ja tänään emme kyenneet siihen.

Huuhkajien kiri jäi ponnettomaksi

Kanerva teki avauskokoonpanoonsa yllätyksellisiä valintoja, kun vasemmaksi wing-backiksi nimetty Daniel Håkans ja puolustajat Miro Tenho ja Matti Peltola nousivat avaukseen. Håkansille A-maaottelu oli seitsemäs, Peltolalle kuudes ja Tenholle neljäs.



Etenkin Tenholle ottelu oli hyvin hankala. Neco Williamsin iskemä 2–0-vapaapotkumaali syntyi Tenhon rikkeestä, joskin hyvin heppoisesta sellaisesta. Ottelun lopussa Tenho menetti alimpana kenttäpelaajana pallon Daniel Jamesille, joka viimeisteli loppulukemat.



– He olivat meitä tehokkaampia. On vaikeaa myös olla perässä (tappioasemassa), he tekivät (avausjaksolla) nopean maalin ja toisen maalin. Paremmalle hävittiin, kapteeni ja maalivahti Lukas Hradecky harmitteli.



Suomen kiri jäi toisella puoliajalla Walesin varhaisen maalin jälkeen ponnettomaksi. Huuhkajat sai pallon muutamia kertoja Walesin rangaistusalueelle, mutta kotijoukkueen puolustus blokkasi laukausyritykset lähes järjestään.



– Toisen puoliajan alussa heidän nopea maalinsa tappoi meidän fiilistä. Puoliajalla oli kova usko, että nousemme vielä ja menemme ohi, mutta sen (3–1-maalin jälkeen) emme päässeet oikeastaan ollenkaan peliin mukaan. Tämä oli iso pettymys, Pukki totesi.