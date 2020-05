Husin ylilääkäri: Vaatekaupoissa saa käydä, riski saada korona pieni

Riski saada koronavirus ruokakaupoista tai erikoismyymälöistä on vallitsevassa Suomen epidemiatilanteessa pieni, silloin kun myymälöissä on käytössä asiaankuuluvat varotoimenpiteet koronaviruksen estämiseksi, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkäri Asko Järvinen.

– Kyllä minä päästäisin ihmisiä kauppoihin varotoimien avulla. Myymälät ovat laittaneet huomautuksia turvaväleistä esimerkiksi merkitsemällä viivoja lattiaan. Osassa kaupoista on käsidesiä. Se on minusta hyvä, Järvinen sanoo.

Varotoimenpiteet tärkeitä

Järvinen muistuttaa, että Suomessa on myös alueita, joissa koronavirusta on tällä hetkellä hyvin vähän, kuten Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Näillä alueilla Järvisen mielestä on selvää, että se taloudellinen haitta, joka erikoismyymälöiden välttelystä aiheutuu, on suuri suhteessa myymälöissä asioimisen tartuntariskiin.