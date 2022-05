Huomasitko? Leijonat aloitti melkoisen karusellin vaikeuksien keskellä – kaikki liittyi NHL-vahvistuksiin

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Leijonien kannalta Slovakia-peli alkoi karmivalla tavalla, kun omissa soi kahteen eri otteeseen. Mistä haastava alku johtui? Suomen joukkueen apuvalmentajan Ari-Pekka Selinin mukaan taustalla oli parikin eri juttua.

– Slovakia on nopea ja rohkea joukkue. Silloin kun oli paikka iskeä, niin he iskivät. He rakensivat vahvan träpin ja meillä oli sen kanssa haasteita. Sitten kun tuli vielä pari takaiskua, niin se vain lisäsi haastavuutta. Tilanne ikään kuin vähän hidasti meidän pelaamistamme. Toisessa erässä olimme jo hyvin meidän omassa pelissämme kiinni ja saimme pidempiä hyökkäyksiä. Slovakia oli tehnyt kotiläksynsä ja he pelasivat todella vahvan pelin. Löysimme tavan voittaa ja teimme yhden maalin enemmän. Viimeinen sitten tyhjiin, Selin kävi peliä läpi MTV Urheilulle.

Kun Leijonat oli vaikeuksissa, yksi piirre nousi voimakkaasti esiin. Leijonien puolustuksessa pyöri melkoinen ruletti.

Esimerkkinä toimi Slovakian avausmaali. Leijonien NHL-vahvistus Miro Heiskanen teki nousua ja heitti levityssyötön toisen pakkiparin puolustajalle Mikko Lehtoselle, joka ei saanut koskaan kiekkoa haltuunsa. Ja pian kolisi.

Leijonien ilmoitetut pakkiparit menivät remonttiin, kun jäälle lyötiin erilaisia yhdistelmiä.

Mistä oli kyse?

– Lähinnä siitä, että haimme lisää peliaikaa Mirolle (Heiskanen) ja ”Essille” (Esa Lindell). Se muutti niin, että tuli erilaisia pareja. He pelasivat sitten pakkiparina toisessa ja kolmannessa erässä. Tilanne on kuitenkin se, että muut pakit tuntevat toisensa ja pelitapa on heille tuttu. Isoin haaste tulee nimenomaan Esan ja Miron kohdalla, kun he ovat olleet vain viikon meidän mukanamme. Pitää muistaa, että meillä on hyvin tiivis pelitapa. Heillä on ollut varmasti sen kanssa omia haasteita, Selin pohtii.

Selin viittaa siihen, miten esimerkiksi Heiskasella on ollut selkeitä sopeutumishaasteita.

– Jo ensimmäisessä pelissä näkyi sitä, että hän halusi pelata aina heti ylöspäin. Totta kai, se on meilläkin ensisijainen juttu, mutta meillä on myös kaksivaiheisuutta ja sitä, että lähdemme yhdessä. He ymmärtävät koko ajan paremmin ja paremmin meidän juttuamme, Selin näkee.

– Nyt he molemmat pelasivat 21 minuuttia, mikä on meillä ihan poikkeuksellista. Pitää myös muistaa, että eihän kumpikaan heistä ole tottunut pelaamaan tuollaista peliä pitkään aikaan, mitä esimerkiksi eilen pelattiin. Pohjois-Amerikassa peli kääntyy ja mennään lujaa ylöspäin. Nyt eteen tuli tiukkaa träppiä ja vastahyökkäyksiä kytännyt joukkue, Selin jatkaa Heiskaseen ja Lindelliin liittyen.