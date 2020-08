Huoli presidentinvaalien postiäänistä kasvaa – postilaitoksen johtaja pöyristyi demokraattien syytöksistä: "Kykenemme toimittamaan vaalipostin ajallaan"

New York Timesin mukaan DeJoy kertoi suhtautuvansa erittäin luottavaisesti siihen, että postilaitos kykenee selviämään Yhdysvaltain historian suurimmasta postiäänestysprosessista. Hänen mukaansa on ollut "törkeää", miten demokraatit ovat väittäneet, että hän tahallisesti hidastaisi äänestyslippujen toimittamista auttaakseen presidentti Donald Trumpia.

DeJoy puolusti senaatin edessä isoa osaa postilaitokseen suunnitelluista muutoksista, kertoo New York Times. Hänen mukaansa monet niistä ovat tarpeellisia, jotta USPS saisi asiansa järjestykseen. Hän myönsi, että muutokset ovat hidastaneet postinkulkua joiltain osin, ja toisti postin toimintaan vaikuttavien leikkausten olevan jäädytettynä vaalien ylitse.

– Postilaitos on täysin kykeneväinen ja sitoutunut toimittamaan kansakunnan vaalipostin kokonaisuudessaan ja ajallaan, DeJoy sanoi.

Demokraattien mukaan uudistusten jäädyttäminen ei riitä

Trumpin toukokuussa nimittämää ja republikaaneja avokätisesti tukenutta DeJoyta on syytetty aiemmin muun muassa postin toimintaa entisestään hidastavien leikkausten tehtailusta.

New York Timesin mukaan DeJoy kuitenkin kieltäytyi perääntymästä joiltain osin demokraattien painostuksesta huolimatta. Hän ei suostunut esimerkiksi perumaan satojen sinisten postilaatikoiden ja postinlajittelukoneiden poistamista. DeJoyn mukaan nämä olivat hänen edeltäjänsä aloittamia muutoksia, jotka johtuvat lähetysten määrän vähenemisestä.

Demokraattien mukaan DeJoyn päätös jäädyttää muutokset ei ole kuitenkaan riittävä postilaitoksen pelastamiseksi. Kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on kutsunut kongressiedustajat takaisin kesätauolta ottamaan kantaa postilaitosta koskeviin ongelmiin.

DeJoyn on seuraavaksi määrä saapua maanantaina edustajainhuoneen valvontavaliokunnan kuultavaksi.

CNN: Postilaitos aikoi kohdella vaalipostia eri lailla tänä vuonna

Sittemmin nämä muutokset on jäädytetty, niin kuin DeJoykin painotti omassa lausunnossaan, mutta CNN:n mukaan DeJoy kuitenkin sivuutti sen tosiasian, että vaalipostiin vaikuttavia muutoksia oli suunnitteilla vielä hiljattain.

CNN:n näkemien elokuun puoliväliin päivättyjen asiakirjojen mukaan USPS suunnitteli kohtelevansa vaalipostia eri lailla tänä vuonna. Aiempina vuosina USPS on kohdellut postin kautta lähetettyjä ääniä ykkösluokan postina siitäkin huolimatta, millaisena lähetyksenä kansalainen on äänensä eteenpäin lähettänyt.

Synkkä koronatilanne lisää postiäänestystä

Poikkeuksellisen monien yhdysvaltalaisten uskotaan turvautuvan postiäänestykseen maan synkän koronatilanteen vuoksi. Postiäänestyksen sujumisen on arvioitu vaikuttavan erityisesti demokraattien kannattajien äänestysaktiivisuuteen.

Koska huoli postilaitoksen toiminnasta on virinnyt myös kansalaisten keskuudessa, on sosiaalisessa mediassa jaettu myös tapoja ohittaa postilaatikot ja saada äänensä toimitetuksi ilman, että tarvitsee itse mennä äänestyspaikalle koronaa uhmaten.

Esimerkiksi Reddit -sivustolla demokraattihaastaja Joe Bidenia käsittelevissä viestiketjuissa on ohjeistettu ihmisiä toimittamaan postiäänestyslipukkeet henkilökohtaisesti äänestyksestä vastaavalle toimistolle. Tällöin välttää jonoissa odottelun sekä postilaitokseen tukeutumisen.

Demokraattien presidenttiehdokas Biden on itse yhdistänyt DeJoyn suunnittelemat muutokset kilpailijaansa.

Trump on kuluvan vuoden mittaan iskenyt useaan otteeseen postiäänestystä vastaan. Trumpin viesti on ollut, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Hän on kuvaillut lisääntyvän postiäänestyksen olevan katastrofi.