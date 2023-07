Huippumalli Kendall Jenner julkaisi upeita lomakuvia – yksi otos kiinnitti erityisesti seuraajien huomion: "Se on todella hän"

Yhdessä otoksessa Jennerillä on yllään farkkuhaalarit ja huivi.

Yksi otoksista herättää seuraajien huomion. Kuvassa etualalla on joukko naisia ja takana on mies, joka grillaa. Instagram-seuraajat epäilevät kyseessä olevan Jennerin huhuttu poikaystävä räppäri Bad Bunny.

– Grillaava henkilö on Bad Bunny, seuraaja kirjoittaa.

– Se on todella hän, toinen tuumii.

Bad Bunny eli Benito Antonio Martínez Ocasio, 29, on puertoricolainen rap-artisti ja laulaja. Hän on etenkin Latinalaisessa Amerikassa suosittu ja on yksi maailman tunnetuimpia rap-artisteja.