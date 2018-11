HS: Sosiaali- ja terveysministeriössä työntekijöiden joukkopako – pahoinvoiva ilmapiiri johtanut kriisiin ja kymmeniin irtisanoutumisiin: "Ylikuormitus on ihan hysteeristä"

Sosiaali- ja terveysministeriössä tapahtuva lainvalmistelu on Helsingin Sanomien haastattelemien virkamiehien mukaan sekaisin. Lehden mukaan työntekijät kärsivät pahoinvoinnista ja uupumuksesta, ja ministeriöön on syntynyt kriisi. 44 ihmistä on irtisanoutunut ministeriöstä kuluneen vuoden aikana.