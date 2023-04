HS kertoo omituisesta tilanteesta: Helsingin johtamisjärjestelmää selvittää henkilö, joka on samalla oman selvityksensä kohde

Kaupungissa käynnistyy nyt selvitystyö, jonka tarkoitus on tarkastella kaupungin ylimmän johdon toimintaedellytyksiä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat .

Selvitystyötä ryhtyy tekemään henkilöstöjohtaja Nina Gros. Erikoiseksi selvitystyön tekee se, että käytännössä Gros ryhtyy selvittämään kaupungin johtamisjärjestelmää, jota hän on itse ollut mukana uudistamassa. Hän on myös itse ollut osa ylintä virkajohtoa.

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna myöntää lehdelle, että riskinä on tilanne, jossa pukki on kaalimaan vartijana.

Sarvilinnan mukaan Grosin historiasta on kuitenkin myös hyötyä, sillä Grosilla on hyvä käsitys siitä, mitä hän on selvittämässä, ja mahdollisuus käyttää hyväkseen omaa asiantuntemustaan.