HS-gallup: Kokoomuksen kannatus laski alimmilleen tällä vaalikaudella

Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa kokoomuksen kannatus on laskenut alimmilleen tällä vaalikaudella.

Ykkösenä on SDP 22,8 prosentin kannatuksella ja toisena kokoomus 19,4 prosentilla.

Kolmantena kyselyssä on perussuomalaiset, jonka kannatus on 16,1 prosenttia. Nousua syyskuusta on puoli prosenttiyksikköä.