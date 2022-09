Hovioikeudenneuvokselle varoitus: "Halventavaa, epäasianmukaista ja sopimatonta tviittailua"

– Hovioikeuden presidentti Asko Välimaa on katsonut päätöksessään, että hovioikeudenneuvoksen Twitterissä julkaisemat toiseen henkilöön kohdistuvat viestit ovat olleet varsin jyrkkiä ja häntä halventaviksi ja loukkaaviksi katsottavia ja siten epäasianmukaisia ja sopimattomia, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteessa todetaan, että tuomareilla on lähtökohtaisesti yhtä laaja sananvapaus kuin kenellä tahansa. Tuomarin on kuitenkin huolehdittava, ettei hän käytöksellään vaaranna puolueettomuuttaan tai luottamustaan. Hovioikeus katsoo, että hovioikeudenneuvos on tässä epäonnistunut.