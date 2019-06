Hongkongissa valtava mielenosoitus kiisteltyä luovutuslakia vastaan

Tunteita kuumentanut lakiehdotus mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lain vastustajien mukaan se on osa Kiinan yrityksiä rapauttaa Hongkongin erityisasemaa.

Kyseessä on suurin mielenosoitus Hongkongissa vuosiin.

"Ihmisiä ei kuunnella"



– Kaupunkimme on tärkeämpi kuin liiketoimintamme, kommentoi mielenosoituksen vuoksi oman kahvilansa sulkenut Marco Ng.

– Tämä lakiehdotus vaikuttaa paitsi Hongkongin maineeseen kansainvälisen kaupan keskuksena, myös oikeusjärjestelmäämme. Sillä on vaikutusta tulevaisuuteeni.

Lakiehdotusta puitu parlamentissa nyrkit heiluen



Lakiehdotuksen saama valtava vastustus aiheuttaa melkoisen päänsäryn Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lamille. Jos näin valtaisa vastustus jätetään huomioimatta, on pelkona, että protestit laajenevat entisestään.

Hallituksen mukaan lakiehdotus on määrä saattaa voimaan heinäkuun loppuun mennessä. Parlamentissa lakiehdotus on kuumentanut tunteita niin paljon, että istunnoissa on ajauduttu jopa käsirysyyn.