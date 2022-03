Historialliseen saavutukseen yltänyt Pekka Virta kertoi hupaisasta hetkestä Hannu Aravirran kanssa: "Vähän muisteltiin ja naureskeltiin"

Ennen ottelua täksi kaudeksi SaiPan peräsimeen siirtynyt Virta kertoi C Moren haastattelussa, ettei historiallinen ottelu juuri ollut pyörinyt mielessä. Pienen hetken menneiden muistelulle hän oli kuitenkin itselleen suonut.

– Tässä on kausi kesken ja kolmen pelin viikkoja pelataan. Ei hirveästi ole ollut aikaa mietiskellä menneitä. Varmaan ajallaan tulevat nekin hetket, kun on niitä aikaa miettiä.

Virta aloitti päävalmentajana SM-liigassa kaudella 2006–2007, kun hän otti KalPan johdettavakseen. 16 päävalmentajakautensa aikana hän on toiminut myös TPS:n, Ässien, uudelleen KalPan ja Lukon peräsimessä.

Jaakko Stenroos/All Over Press

– Haasteet eivät ole aina olleet kaikkein helpoimpia, kuten tämäkin pesti (SaiPassa) on näyttänyt. Vaikeudet myös vahvistavat ja tekevät näistä mielenkiintoisia, vaikkei aina mukavia.

– Muiden ihmisten onnistuminen on se, mistä itse saa myös onnistumisen. Koko ajan on kyse siitä, että matkalla vaihtuu lahjakkaita nuoria pelaajia ja hienoja ihmisiä, jotka tekevät homman eteen töitä. Jos pystyy omalla tekemisellään muita vähän avittamaan, ja sitä kautta vähän kokonaisuutta, se on loppuviimeksi se hienoin asia.