Historiallinen hetki Ruotsissa: naiselle siirrettiin kohtu kuolleelta – voi synnyttää mahdollisesti jo ensi vuonna

Joulukuussa tehty siirto sujui onnistuneesti, ja nainen voi hyvin, kertoo siirrosta vastannut ryhmä. Synnytys on mahdollinen jo ensi vuonna.

Tämä on Ruotsissa ensimmäinen kerta, kun siirtokohtu on saatu kuolleelta. Maassa on suunnitteilla viisi samanlaista elinsiirtoa tulevan kahden vuoden aikana.