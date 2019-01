Hiihtokausi on alkanut koko maassa – "Lautailu oli aluksi vaikeaa, mutta nyt se on helppoa"

Talvi on tullut nyt jo eteläisimpään Suomeenkin. Laskettelijoille ja lautailijoille on runsaasti rinteitä auki. Kausi saatiin avatuksi hyvissä ajoin.

– Parhaimmillaan rinteet on saatu auki jo itsenäisyyspäiväksi, mutta tänä avattiin jouluksi, mikä on paremmin kuin keskimääräisinä talvina, sanoo rinnekeskusyrittäjä Sami Uotila Vihti Ski Centeristä.

Rinteet on saatu avattua, sillä pakkaspäiviä on ollut mukavasti, mikä on mahdollistanut tykkilumen tekemisen.