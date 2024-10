HIFK:n Iiro Pakariselta kylmänviileä kuitti uskomattomasta maalivireestä – "Ansaittu"

Pakarinen rikkoi illan ottelussa jo yhden kauden maaliennätyksensä, vaikka hän on ehtinyt pelata tälle syksylle vasta 19 ottelua. Tasaisen tahdin taulukossa Pakarinen on tällä hetkellä 69 maalin tahdissa, kun Liigassa yhden kauden maaliennätys on Arto Javanaisen nimissä (47 osumaa kaudella 1987–88).