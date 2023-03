HIFK ja Lukko saavat asiantuntijalta niskaansa hölmöläisen leiman – "Ennätyksellinen määrä"

Mikä on pistänyt eniten silmään tässä sarjassa?

Osa tätä epätoivoinen kiekko -todellisuutta on se, että kaukalossa on nähty ennätyksellinen määrä hölmöilyä sekä törttöilyä ja on hankittu pelikieltoja. Surkeimpina esimerkkeinä ovat Ilari Melartin poikittainen maila Anrei Hakulisen kasvoihin (video alla) ja Henri Ikosen poikittaisten sarja Otto Paajasen niskaan (video yllä). Tämä kielii myös päävalmentajien Ville Peltosen ja Marko Virtasen epävarmuudesta.