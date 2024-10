Hera-luotain laukaistu avaruuteen, suomalaisteknologiaa mukana – tarkoitus selvittää, miten Maata voi suojella tappavilta asteroideilta

"Kiertorata muuttui enemmän kuin olimme kuvitelleet"

VTT:n hyperspektrikamera kuvaa törmäyskraatteria

– Hera-luotaimessa on kaksi piensatelliittia mukana ja VTT on rakentanut toiseen näistä hyperspektrikameran, jolla voidaan mitata asteroidin koostumusta ja kuvata, minkälainen se kraatteri siellä on. Kuva Space puolestaan on tehnyt yhteyslevyt, jotka yhdistävät pääluotaimen pikkuluotaimiin matkan ajan ja pitää ne hengissä, VTT:n johtava tutkija Antti Näsilä selittää.