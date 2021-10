Henrik Dettmann paljastaa Susijengin kaksi suurinta saavutusta – "Se on urheilussa kaikkein tärkein asia"

Dettmann on toiminut Susijengin päävalmentajana vuosina 1992-1997 ja nykyinen ajanjakso käynnistyi vuonna 2004. Hän on johdattanut maajoukkueen kuudesti EM-kisoihin ja kertaalleen MM-kisoihin. Seuraava arvokisakoitos on vuorossa vuoden 2022 syyskuussa.