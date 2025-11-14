Hämeenlinnassa Tuuloksentiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa yksi henkilö on loukkaantunut vakavasti.
Kaksi henkilöautoa törmäsi maantien levikkeellä olleen raskaan kaluston huoltoauton perään. Törmäyksen seurauksena huoltoauto törmäsi edessä olleeseen rikkoontuneeseen maitoautoon.
Huoltoauton ja maitoauton välissä ollut asentaja loukkaantui tilanteessa vakavasti.
Kaksi toisessa henkilöautossa ollutta henkilöä loukkaantui lievästi.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanteen aikana paikalla oli runsas lumisade.