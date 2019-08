Helsinkiläisen yökerhon edustalla pahoinpitely, portsareita syytetään Facebookissa rasismista ja väkivallasta – näin yökerhon edustajat kommentoivat

Asian tutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä toistaiseksi ole selvillä, ketä tai keitä tapauksesta olisi syytä epäillä.

Somessa syytöksiä rasismista

Myös ravintola tehnyt rikosilmoituksen



– Illan tapahtumia on selvitetty henkilökunnan ja järjestyksenvalvojien kanssa. Illan tapahtumia on käyty läpi myös ravintolan kameranvalvonnan tallenteista. Ravintolayhtiö on tehnyt tapahtuneesta tutkintapyynnön poliisille, yrityksestä todetaan.