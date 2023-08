Helsingin Vuosaaressa puukotettiin 19-vuotiasta miestä – poliisi epäilee teosta neljää nuorta aikuista

Rikoksen uhri on poliisin tiedotteen mukaa 19-vuotias mies. Uhri sai teräaseesta vammoja keskivartaloon. Hänet toimitettiin tapahtumapaikalta sairaalahoitoon.

Tapauksesta epäillään neljää nuorta aikuista, jotka poliisi sai kiinni pian teon jälkeen. Kaksi epäillyistä on 18-vuotiaita miehiä, yksi on 18-vuotias nainen ja yksi on 21-vuotias mies.