Helle ei hellitä – Lapissa paikoin ukkoskuuroja

Lämpimät säät jatkuvat sunnuntaina, mutta kovia helteitä ei ole niin laajalti kuin lauantaina. Lämpimintä on Lounais-Suomessa, jossa lämpötila voi kohota 29 asteeseen, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Hellettä esiintyy maan etelä- ja länsiosissa, idässä on hieman viileämpää. Lämpötila nousee koko maassa vähintään 20 asteen tuntumaan.

Lapissa sadekuuroja pitkin päivää

Etelä- ja keskisessä Suomessa on pääosin selkeää, mutta pohjoisosissa on paikoin runsaampaa pilvisyyttä. Lapissa sadekuuroja voi tulla pitkin päivää, ukkoskuuroja esiintyy paikoin iltapäivästä alkaen.

Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa. Erittäin suuresta metsäpalojen vaarasta varoitetaan sunnuntaina maan etelä- ja länsiosissa.

Hellevaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. UV-säteily on sunnuntaina kohtalaista. Maanantaina UV-säteilyvaroitus on näillä näkymin voimassa Etelä- ja Lounais-Suomessa.