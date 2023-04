Heidi Wengillä on peräti kaksi maailmanennätystä – vertailu paljastaa megatähtien taustalle jääneen hiihtäjän hurjan tilaston

Norjalaiset Therese Johaug ja Marit Björgen ovatylivoimaisesti menestyneimmät maastohiihtäjät tilastojen valossa. Heidän vanavedessään kolmas norjalainen on noussut kuin varkain hiihdon maailmancupin tilastossa aivan kärkipäähän. Heidi Weng nousi päättyneellä kaudella peräti kolmanneksi, kun menestystä mitataan palkintokorokesijoituksilla. Weng nousi yhden kerran turvin ohi Puolan Justyna Kowalczykin, kun hänellä on nyt kasassa 105 palkintokorokesijaa.

Nimi Kansallisuus Voitot Palkintopallisijat 1. Marit Björgen Norja 114 184 2. Therese Johaug Norja 82 149 3. Heidi Weng Norja 13 105 4. Justyna Kowalczyk Puola 50 104

Jos pudotetaan laskuista ykkössijat, on Weng jopa kaksinkertainen maailmanennätysnainen. 31-vuotias Weng on kerännyt maailmancupin kakkossijoja 44 kappaletta, eli yhden enemmän kuin Björgen. Kolmanneksi Weng on sivakoinut 48 kertaa, mikä on 16 kertaa enemmän kuin Johaug, jolla on toiseksi eniten kolmossijoja.

Norjalainen Dagbladet kysyi Wengiltä, miltä tuntuu olla maailmanennätyksen haltija.

– Se on hauskaa. Pidän asian mielessä, Weng sanoo.

Aktiivihiihtäjistä Ingvild Flugstad Östberg on lähimpänä Wengia kolmoispaikan tilastossa.

– Siinä tapauksessa minun on pidettävä huoli, ettei Ingvild sijoitu kolmanneksi tulevaisuudessa. On parempi, että hän voittaa, jotta voin pitää ennätykseni, Weng vitsailee.

Wengin ura on kaiken kaikkiaan todella menestyksekäs, vaikka voittojen määrässä hän on jäänyt maannaistensa varjoon. Henkilökohtaisena saavutuksena Wengin paras saavutus on hopeamitali Lahden MM-kisojen 30 kilometriltä vuonna 2017. Maailmancuptasolla Weng on voittanut kokonaiskilpailun kaksi kertaa ja Tour de Skin niin ikään kahdesti.

Östberg yltää saavutuksillaan myös kirkkaasti kärkikymmenikköön maailmancupin palkintopallisijoituksillaan, joita hänellä on kaikkiaan 73. Suomalaisista eniten palkintopallisijoituksia on Virpi Sarasvuolla (Kuitunen). Suomalainen hiihti pallille maailmancupissa 52 kertaa, joista voittoja oli 27 kappaletta. Aktiivihiihtäjistä Krista Pärmäkoskella on palkintopallisijoituksia 36 kappaletta, joista voittoja on viisi.