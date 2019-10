Harvinaisen suunniteltu varkauden yritys Hyvinkäällä – teosta epäillyt saapuivat Suomeen vain 12 tuntia ennen murtautumista

Teosta epäillyt saapuivat maahan 12 tuntia ennen murtoa

Tutkinnassa on selvinnyt, että miehet saapuivat maahan vain noin 12 tuntia ennen halliin murtautumista.

Maahan saavuttuaan tekijät tiedustelivat murron kohteena olevan hallin ja hankkivat murrossa käytetyn vääntöraudan. Poliisi epäilee, että teko on ollut tarkoin suunniteltu ja rikokseen kohteena ollut teollisuushalli on ollut tekijöiden tiedossa jo maahan saapuessa.