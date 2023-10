Harrylle ja Meghanille jälleen kritiikkiä – keskustelivat ilmastonmuutoksen yhteydestä mielenterveyteen, sitten lensivät itse yksityiskoneella

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan herättävät jälleen närää sekä ihmetystä toimillaan. Sussexin herttuapari lensi lokakuun alussa Karibialaiselle saarelle vain muutama päivä sen jälkeen, kun olivat osallistuneet New Yorkissa järjestettyyn Project Healthy Mindsin organisoimaan konferenssiin, jossa he olivat olleet puhumassa muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista mielenterveyteen, kertoo Daily Mail . Konferenssi järjestettiin 10. lokakuuta eli kansainvälisenä mielenterveyspäivänä.

Lehden mukaan pariskunta lensi Dassault Falcon 7X- tyypin suihkukoneella ensin New Jerseysta Canouanin saarelle, ja sieltä taas Yhdysvaltojen Atlantaan. Arvioiden mukaan Harryn ja Meghanin yksityislentojen pituus oli yli 6400 kilometriä, mikä puolestaan aiheutti 9,6 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Harry ja Meghan tunnetusti ovat puhuneet usein julkisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä omista vihreistä arvoistaan. Kaksikon valintoja on kuitenkin ennenkin kyseenalaistettu vähemmän ympäristöystävällisinä ja heidän on muun muassa syytetty suhtautuvan "tekopyhästi ilmastokriisin merkitykseen".

Harrya läheisen lähteen mukaan hiljattain käytetty yksityiskone kuuluisi prinssin ystävälle, jolla on myös kiinteistö Canouanin saarella. Lähteen mukaan pari olisi lentänyt New Yorkiin reittilennolla. Harry on aiemmin sanonut, että käyttäisi reittilentoja "99 prosenttia elämästään", mutta myös vihjaissut käyttävänsä joskus yksityiskoneita voidakseen "varmistaa perheensä turvallisuuden".