Harlinit suloisessa perhepotretissa – "Sinun kanssasi rakkaani olen aina kotona"

Kreikassa asustellut pari odottaa parhaillaan ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on heinäkuussa. Nyt pariskunta on saanut maassa elokuvan kuvaukset purkkiin ja he suuntaavat kohti Cannesia markkinoimaan The Bricklayer -elokuvaa. Johanna jakoi Instagram-seuraajilleen suloisen perhepotretin matkaan lähtevästä parista.