Hanna Pakarisen levyjulkkarit venyivät ja seuraavana aamuna piti olla suorassa lähetyksessä – laulaja muistelee haastattelua, josta tuli myös levy-yhtiöltä sanomista

Laulaja Hanna Pakarinen julkaisi tänään uuden kappaleen, joka kantaa nimeä Vuoretkin murtuu. Uutisaamussa vieraillut Pakarinen kertoi, että laulun kanssa on ollut pitkä tie ja se syntyi synkkänä yönä viime keväänä.

– Olen tosi onnellinen tästä hetkestä, että se on vihdoin kuultavana muillekin.

– Mielestäni on ihanaa, että minulla on artistina syntymäpäivä, harvoilla on. Voin aina ajatella, että 9. tammikuuta minusta tuli artisti kansanluvalla. Joka vuosi 9. tammikuuta haluan muistaa sitä ja nyt kun päivä koitti, tuli havahtuminen ja todellakin 18 vuotta.