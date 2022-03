Hämmentävä video leviää: Karhu heiluttaa puuta, jossa roikkuu puolialaston urheilija – venäläinen voimamies takoo vatsaan

View this post on Instagram

– Karhun tapaamisessa on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tulla karhun syömäksi. Toinen on "karhun saaminen" metsästystermein. Kolmas on tulla karhun ystäväksi, mentoriksi, kuten Pavel (karhun omistaja). Karhu on todella ystävällinen, asuu vapaissa oloissa, eikä ole asunnossa. Mutta totta kai alue on aidattu, jotta hän ei voi hyökätä naapurien kimppuun ja niin edelleen.