Haluatko kuulla kirkonkellojen soivan kunniaksesi? Nyt siihen on tilaisuus Helsingin Paavalin kirkon pop-up-tempauksessa

– Tämä on tällainen pop-up-tempaus, sanoo Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala MTV Uutisille.

Kirkkoon voi liittyä sekä netissä että paikan päällä Paavalinkirkon sisäpihalla. Paikalla on kirkon henkilökuntaa aikavälillä 17–20.

– Tämän idean sain Malmin kirkkoherralta Heikki Arikalta, joka on tehnyt näin jo pitkään. On tärkeää jututtaa uusia liittyneitä ja kysellä heiltä, mitä he kirkolta toivoisivat.