Hallituslähteet STT:lle: Suomessa tullaan irtisanomaan tuhansia virkamiehiä

Julkisen hallinnon virastoissa ja ministeriöissä on edessä laajat yt-neuvottelut. Osa ministeriöistä ja virastoista voi joutua turvautumaan lomautuksiin jo tänä vuonna.



Taustalla on hallituksen säästökuuri, joka osuu poikkeuksellisen voimakkaasti myös julkiseen hallintoon. Yhteensä hallitusohjelmassa jo päätetyn 250 miljoonan euron kanssa hallinnosta on tarkoitus säästää 400 miljoonaa euroa kauden aikana.