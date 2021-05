Rahaa lasten tukemiseen, rokotuksiin ja yrityksille - Hallitukselta yli kahden miljardin lisätalousarvio

-- Tässä on mukana esimerkiksi rokotteiden hankintaa, yritysten kustannustuki sekä lasten ja nuorten paketti. On ollut huolta siitä, että etäopetuksella ja muilla koronajärjestelyillä on vaikutusta hyvinvointiin. Katsomme, mitä voidaan tehdä lasten ja nuorten hyväksi. Kunnat ovat siinä avainroolissa ja kunnat ovat saaneet jo merkittäviä rahoitusvaroja, valtiovarainministeri Vanhanen kertoi tiedotustilaisuudessa.