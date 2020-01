Hallitus etsii vielä yhteisymmärrystä työllisyystoimien laskemiseen – vasemmistoliitto ei hyväksy valtiovarainministeriötä ylituomariksi

Keskustalaisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin kabinetista sanotaan, että on yhteisesti sovittu, että 30 000 uuden työllisen tavoite ensi syksyn budjettiriiheen on nimenomaan VM:n todentama. Myös SDP:läisen työministerin Tuula Haataisen kabinetista sanotaan, että hallituksen yhteinen ymmärrys on se, että VM:n pitää kuitata vaikutusarvion uskottavuus budjettiriihessä osoitettaville työllisyystoimille.