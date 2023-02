Hallituksen Nato-esitykseen on tulossa hylkäysesitys, äänestyksiä odotetaan keskiviikkona

Toinen käsittely on eduskunnan täysistunnossa huomenna tiistaina. Natoon liittymisestä on tiedossa vielä eduskunnan äänestys, sillä ainakin vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi aikoo tehdä lausumaehdotuksia ja hylkäysesityksen.

Lausumat ovat eräänlaisia toiveita tai huomautuksia lakiesitykseen. Lausumaehdotukset on jätettävä eduskunnan keskuskansliaan ennen kuin asiaa käsittelevä täysistunto alkaa. Hylkäysesitys on taas tehtävä täysistunnossa ja jonkun toisen kansanedustajan on kannatettava sitä, jotta se otetaan huomioon.