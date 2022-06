Poikkeuksellinen päätös: Asiantuntijalausuntoja julkistetaan Marinin koolle kutsuman hybridivaikuttamiskokouksen osallistujille

– Haluamme avata sellaiset asiantuntijalausunnot, joissa hyvin selkeästi kerrotaan että tietyt asiat, jotka tässä yhteydessä on puhuttu eivät ole aivan niin. Ne liittyvät siihen, minkälaisia toimivaltuuksia rajavartijoilla on ja toisaalta minkälainen on (EU:n) komission toimivalta kansallisen turvallisuuden kysymyksissä, sanoo Purra MTV Uutisille.