Hakemus vetämään ja hommiin hoviin? Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen palkkalistoilla harvinainen sisäpiiriläisen paikka auki

Oletko haaveillut kurkistamisesta brittihovin sisäpiiriin, palatsien suljettujen ovien taakse? Nyt se voi olla mahdollista, sillä prinssi William ja prinsessa Catherine hakevat uutta työntekijää. Torstaina 4. tammikuuta The Household of TRH The Prince and Princess of Wales julkaisi LinkedInissä ilmoituksen, jossa kerrotaan kuninkaallisen parin etsivän uutta vierailu- ja tapahtumapäällikköä.

Näet työpaikkailmoituksen täältä.

Kyseisessä työtehtävässä työskennellään henkilökohtaisesti ja läheisesti Walesin prinssiparin kanssa.

Ilmoituksen mukaan position päätehtäviin kuuluu avustaa kuninkaallisen parin virallisten ohjelmien kehittämisessä sekä "työskennellä luovasti tiimin kanssa muotoillakseen, suunnitellakseen ja toteuttaakseen monenlaisia vierailuja, jotka vaihtelevat virallisista valtiollisista tilaisuuksista mielikuvituksellisempiin vierailuihin, jotka perustuvat heidän kuninkaallisten korkeuksiensa tekemän työn aihealueisiin".

Haettu työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden pariskunnalle työskentelevien tiimien kanssa. Ilmoituksen mukaan valittu henkilö toimii "ensisijaisena yhteyshenkilönä kaikille suunnittelu- ja toteutusprosesseihin osallistuville":

Valituksi tullakseen hakijan on oltava valmis matkustamaan Yhdistyneen kuningaskunnan sisällä. Plussaa on, mikäli hakijalla on myös ajokortti.

Vaatimuksia on lueteltu muutoinkin pitkä liuta. Niihin lukeutuvat muun muassa aiempi kokemus projektien parissa työskentelystä, vahvat viestintä- ja organisaatiotaidot, tarkkaavaisuus yksityiskohtiin, kiinnostus kuninkaallisten työtä kohtaan sekä kyky luottamuksellisuuteen.

Prinssi William ja prinsessa Catherine työskentelevät täyspäiväisesti kuninkaallisina ja edustavat vuosittain lukuisissa työtilaisuuksissa. Vuonna 2023 Williamilla oli 172 kuninkaallista työtehtävää, kun Catherinella niitä oli 123.