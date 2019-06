"Häiritsevää, painostavaa, törkeää" – vihatut robottisoitot ovat rantautuneet Suomeen

Viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa ennalta nauhoitetuissa puheluissa on ollut kyse puhelinmarkkinoinnista. Esimerkiksi tietojenkalastelusta tai muista huijausyrityksistä ei ole ainakaan toistaiseksi tehty ilmoituksia, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisista kertoo.

Uusi markkinoinnin ilmiö

Kuluttajaviranomaisille robottipuhelut ovat tulleet tutuksi viime syksystä lähtien. Erikoisasiantuntija Saija Kivimäki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) kertoo, että automaattisoitoista on vajaan vuoden aikana tullut satakunta ilmoitusta.

– Silloin meilläkin havahduttiin siihen, että Suomeen on rantautunut tällainen uusi markkinoinnin muoto, ja nyt vajaa vuosi myöhemmin se on ilmeisesti ollut aktiivisessa käytössä. Osaltaan tämä on ilmentymä digitalisaation tulosta kuluttajan arkeen, ja siinä mielessä oli vain ajan kysymys, milloin meilläkin aletaan näin markkinoida, Kivimäki sanoo.