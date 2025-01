Häiriköinti lennoilla lisääntyy: Millaisia seurauksia häirikölle voi koitua?

Lentokoneissa häiriköinti lisääntyi viime vuonna, kertovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastot.

Traficom tilastoi tapaukset, joissa matkustajan raportoidaan käyttäytyneen häiritsevästi suomalaisessa lentokoneessa tai lentoasemalla.

Yleisin häiriökäyttäytymisen muoto oli yleinen häiritsevä käytös, joka pitää sisällään verbaalisen häirinnän, liiallisen päihtymyksen ja tupakoinnin. Tällaisia tapauksia oli viime vuonna 150. Traficomin tilastojen mukaan humalatilasta johtuvat häiriöt jatkoivat tässä ryhmässä kasvuaan.

– Humalatila yhdistettynä miehistön ohjeiden noudattamatta jättämiseen on turvallisuusriski niin asianomaiselle kuin myös muille lentokoneessa oleville, Traficom muistuttaa sivuillaan.

Häiriköinti lentokoneissa nousi otsikoihin, kun perussuomalaisten kansanedustaja Tomi Immonen poistettiin Thaimaan-koneesta. Juttu jatkuu videon alla.

Häiriköinti kasvanut yli 17 prosenttia

Toiseksi yleisin häiriökäytöksen muoto on henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen, joka tarkoittaa esimerkiksi turvavyön merkkivalon huomioimatta jättämistä, annettujen turvallisuusohjeiden ja käskyjen noudattamatta jättämistä sekä turvavälineisiin kajoamista, joita tapahtui yhteensä 107 kertaa.

Kolmanneksi yleisin ja vakavin häiriköinnin muoto tilastoissa on fyysinen väkivalta. Sitä kerrotaan tapahtuneen viime vuonna 10 kertaa. Väkivallan uhan kerrotaan kuitenkin lisääntyneen vuoden 2024 aikana.

Yhteensä häiriköivistä matkustajista ilmoitettiin Traficomiin viime vuonna 267 kertaa. Edellisenä vuonna tapauksia oli 227, joten häiriköinnin kasvu on huomattavaa.

Suurin osa tapauksista tapahtui lennon reittivaiheen aikana. Toiseksi yleisintä häiriköinti oli koneeseen nousun ja poistumisen yhteydessä. Kolmanneksi yleisin paikka häiriköinnille oli lentoasemalla.

– Lentoasemilla tyypillinen tilanne liittyi päihtymykseen tai verbaaliseen häirintään. Esimerkiksi vitsailu pommista otetaan aina vakavasti ilmailussa ja tilanne käsitellään joka kerta todellisena uhkana. Seurauksena tällaisista puheista on useimmiten lennolta pääsyn epääminen ja poliisin paikalle kutsuminen (lentoasemalta poisto ja mahdollisesti sakko), Traficom kertoo.

Häirikkö voi joutua jopa matkustuskieltoon

Häiriköivä lentomatkustaja voi aiheuttaa lentoyhtiölle vahinkoa lentojen viivästymisen takia, ja pahimmillaan ongelmia myös kanssamatkustajille, jos myöhästymiset vaikuttavat näiden jatkolentoihin.

– Lentoliikenteen ruuhka-aikoina tai esimerkiksi lähellä yölentorajoitusten alkamista vähäisestäkin viivästyksestä saattaa aiheutua merkittäviäkin kuluja, jos lentoyhtiö ei ennätä tehdä lentoonlähtöä sille myönnetyn lähtöajan puitteissa. Viivästykset saattavat johtaa muille matkustajille maksettaviin korvauksiin, jatkolentojen järjestelyihin, henkilöstön työaikaan liittyviin järjestelyihin ja niin edelleen, Traficom kertoo.

Oma lukunsa on se, jos häiriköinti johtaa ylimääräiseen välilaskuun, jolloin kulut voivat olla mittavat.

Traficom varoittaa, että häiriköivää matkustajaa voivat odottaa oikeudelliset seuraamukset, kuten sakko tai jopa vankeus, sekä lentoyhtiön mahdolliset korvausvaatimukset viivästyksistä ja vahingoista.

Lentoyhtiö voi myös asettaa matkustajan matkustuskieltoon.

Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö IATA on vuoden 2023 tietojen perusteella arvioinut, että häirikkömatkustajien määrä on kasvanut, ja kansainvälisesti jokaista 480 lentoa kohden on yksi häirikkötapaus.

