Haikeat hyvästit helteiselle heinäkuulle: Pohjoisessa mahdollisuus jopa yöpakkasiin – viikonloppuna viileää myös muualla Suomessa

Tänään päivä on pilvisempi itärajan tuntumassa, mutta aurinko paistaa maan länsipuolella. Lounaisimmassa Suomessa voidaan päästä 20 asteen paikkeille, kertoo Forecan meteorologi Jenna Salminen.

Sen sijaan ensi yönä viilenee ja on olemassa paikoin jopa hallan riski.

– Näitä ennenkin on mittailtu, mutta viime päivinä usemapanakin päivänä muutamalla asemalla on havaittu hallaa. Kyllä tässä vilpoista on, reippaasti heinäkuun keskiarvojen alapuolella, Salminen sanoo.