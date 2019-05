Haavisto: Ratkottavaa riittää yhä laki- ja rahoituskysymyksissä – "Melkoisen kovaa vääntöä ryhmien välillä"

Haaviston mukaan pöydällä on yhä niin lainsäädännöllisiä kuin rahoitukseenkin liittyviä tavoitteita

Yhteinen käsitys mittaluokasta

Yhteinen käsitys on Haaviston mukaan saatu budjetin, rahoituksen ja infrastruktuuriin tehtävien investointien mittaluokasta.

– On katsottu vuoden 2023 tasossa, miten budjetti menee ja etenee. Tästä mittaluokasta ja sen rahoituksesta on yhteinen käsitys.

Haavisto ei avaa tarkemmin, millaisista infrainvestoinneista on kyse, mutta hän kuvailee niitä merkittäväksi. Pöydällä on ollut esimerkiksi useita ratahankkeita.

Työllisyysaste 75 prosenttiin

Työllisyystoimista neuvottelijoilla on Haaviston mukaan yhteinen ajatus siitä, että 75 prosentin työllisyysasteeseen on päästävä

– Koko ajan etsitää keinoja. Yksi hidastava tekijä on ollut, että kun on katsottu eri menoluokkia, on aina haluttu laskea työllisyystoimet ja -vaikutukset, Haavisto sanoo.