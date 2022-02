Haavisto: Kiovasta pyritään Puolaan, maantiet ovat tukossa ja polttoaineesta on pulaa

– Maantiet ovat hyvin täynnä väkeä tällä hetkellä, ja polttoaineesta on pulaa. Ihmisten pääseminen turvaan Kiovasta on tällä hetkellä hankalaa, ja maantiet ovat tukossa. Tämä on tämän hetken kuva Ukrainasta, Pekka Haavisto kertoi toimittajille eduskunnassa.