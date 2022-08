Hääpäiväkirjat-Emma avautuu taustastaan – kertoo, kuinka Niina muutti hänen elämänsä suunnan: "Olen siitä tosi kiitollinen"

Hääpäiväkirjat -ohjelman Emma suunnittelee häitään kovaa vauhtia puolisonsa Niinan kanssa. Emma avautuu ohjelmassa menneisyydestään ennen kuin alkoi seurustelemaan Niinan kanssa ja kertoo, että suhde Niinaan on hänen ensimmäinen pitkä parisuhteensa naisen kanssa.

Morsiamen mukaan Niina on ollut suuri osa sitä, että hän on saanut elämänsä siihen pisteeseen, mihin on halunnutkin.