Grönlannin pääministeri ärähti Trumpille

Grönlanti ei ole myytävänä, sanoi sen vaaleilla valittu pääministeri maanantaina.

Grönlannin pääministeri vastasi tänään Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin kommentteihin, jotka koskivat Tanskaan yli 600 vuotta kuuluneen saaren omistusta.

– Grönlanti on meidän. Me emme ole myytävänä, emmekä tule koskaan olemaan. Emme aio menettää pitkää taisteluamme vapauden puolesta, Múte Egede sanoi kirjallisessa kommentissaan.

Trump ilmoitti sunnuntaina valinneensa Kööpenhaminan suurlähettilääksi entisen Ruotsin lähettilään Ken Howeryn ja kommentoi Grönlannin asemaa, jossa sijaitsee suuri Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta.

– Kansallisen turvallisuuden ja koko maailman vapauden vuoksi Yhdysvallat katsoo, että Grönlannin omistus ja hallinta on ehdottoman välttämätöntä, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa.

Trump ei tarkentanut lausuntoaan. Hänen on määrä astua virkaansa 20. tammikuuta.

Grönlanti on 56 000 asukkaan saari.

"Grönlannin hallinnasta ei neuvotella"

Opposition konservatiivipuolueen kansanedustaja Rasmus Jarlov kirjoitti viestialusta X:ssä, että Tanskan hallituksen on ilmaistava selkeästi, että Grönlannin hallinnasta ei keskustella tai neuvotella.

– Siltä osin kuin Yhdysvaltojen toiminnalla pyritään ottamaan haltuun Tanskan aluetta, se on kiellettävä ja siihen on vastattava, sanoi Jarlov, joka johtaa parlamentin puolustusvaliokuntaa.

Grönlanti on se on tunnettu mineraali-, öljy- ja maakaasurikkauksistaan. Kehitys on kuitenkin ollut hidasta, joten sen talous on riippuvainen kalastuksesta ja Tanskan vuotuisista tuista.

Saaren pääkaupunki Nuuk on lähempänä New Yorkia kuin Tanskan pääkaupunki Kööpenhaminaa.

Strategisesti tärkeä kohde

Grönlanti on strategisesti tärkeä Yhdysvaltain armeijalle ja sen ballististen ohjusten ennakkovaroitusjärjestelmälle, sillä lyhin reitti Euroopasta Pohjois-Amerikkaan kulkee saaren kautta.

Trump ilmaisi edellisen virkakautensa aikana vuonna 2019 kiinnostuksensa Grönlannin ostamiseen, mutta sekä Tanska että saaren omat viranomaiset hylkäsivät ehdotuksen pikaisesti ennen kuin virallisia keskusteluja ehdittiin käydä.

Arkistokuva Trumpin vastaisesta mielenosoituksesta Kööpenhaminassa 2019.

Vuonna 2019 Trump perui valtiovierailunsa Tanskaan, koska Tanskan pääministeri Mette Frederiksen torjui ehdotuksen Grönlannin ostamisesta absurdina.

Frederiksen on edelleen Tanskan pääministerin tehtävässä.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, joka on maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaa eikä kuulu EU:hun. Grönlannilla on laaja autonomia, mutta sen ulko- ja puolustuspolitiikasta päätetään Kööpenhaminassa.

Grönlannilla on vuodesta 2009 lähtien ollut oikeus julistautua itsenäiseksi Tanskasta. Noin 56 000 asukkaan saari on toistaiseksi pidättäytynyt siitä.

