Göteborgin ihme jäi vain kymmenen minuutin päähän – "Siihen asti tuntui hyvältä"

Tappion myötä Ruotsi kasvatti eron karsintalohkon kärjessä kuuteen pisteeseen. Suomi on toisena kuudella pisteellä. Helmarit kaatanut Irlanti on pelannut ottelun vähemmän ja sillä on neljä pistettä. Suomen seuraava ottelu on ensi vuoden huhtikuussa, kun vastaan vieraskentällä asettuu Slovakia.