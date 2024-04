Golfari teki harvinaisen ratkaisun kesken Mastersin – nousi voittotaistoon: "Päätin tehdä täyskäännöksen"

Maailmanlistan kärkipelaaja Scottie Scheffler johtaa kilpailua yhteistuloksella –7. Yhdysvaltain Max Homa (–5) on kolmantena, ja myös Ruotsin Ludvig Åberg on hiipinyt hyvälle iskuetäisyydelle neljänneksi (–4).



Mailan vaihtaminen ei sinänsä ole golfammattilaisille harvinaista, mutta Morikawan päätös oli varsin poikkeuksellinen, sillä hän teki sen kesken major-turnauksen.



– Tulin tänne heikossa puttivireessä, enkä tuntenut oloani luottavaiseksi putterini kanssa. Päätin tehdä täyskäännöksen, ja uusi maila on tuntunut erittäin hyvältä. Onneksi minulla oli varavaihtoehto. Olen putannut samanlaisella mailalla aiemminkin. Tämä tuntui paluulta vanhoihin aikoihin, Morikawa kuvaili.



Morikawa on voittanut urallaan kaksi arvoturnausta, PGA-mestaruuskilpailun vuonna 2020 ja Britannian avoimet vuonna 2021. Kärkinimi Schefflerillä on voittokokemus juuri Mastersista kahden vuoden takaa.



– Viimeiset pari vuotta ovat olleet minulle hankalia. Tulosten puolesta minulla ei ole ollut hauskaa, mutta on ollut hauskaa oppia enemmän lajista ja itsestäni, Morikawa sanoi.



Monet pelaajat olivat kolmannella kierroksella pinteessä Augustan haastavalla kentällä. Muun muassa Tiger Woods romahti tuloslistalla 30 pykälää, kun hän käytti kierrokseensa 82 lyöntiä (+10). Sijaa 52 jakava Woods teki turnauksessa aiemmin historiaa, sillä hän ylsi Mastersissa jatkokierroksille ennätyksellisesti jo 24. kerran peräkkäin.



Kilpailun viimeinen kierros alkaa Suomen aikaa myöhään iltapäivällä. Kärkipelaajat aloittavat kierroksen iltayhdeksän jälkeen.