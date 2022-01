Floridan tehotähti saatetaan yhteen Anton Lundellin kanssa – suomalaistulokas saa kehuja: "Hän on niin fiksu pelaaja"

– Hän on niin fiksu pelaaja. Pystyy pelaamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt pelaamme yhdessä, ja siitä on lupa odottaa hyvää. Saamme aikaan varmasti jotain, Huberdeau kuvaili Panthersin tiedottajan Jameson Oliven Twitter-tilillä.

– Hän (Huberdeau) on niin hyvä pelaaja. Hän on ollut täällä jo pitkään, ja kaikesta näkee, miksi hän on niin hyvä. Haluan ottaa oppia kaikesta siitä, mitä hän tekee kiekon kanssa. On nautinto katsella kaikkea (mitä hän tekee), Lundell sanoi Oliven Twitterissä.